نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 60 جريحا منذ مطلع العام

فلسطين اليوم



صعدت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري من اعتقال الجرحى، سواء إن من أطلق عليهم النار خلال عملية اعتقالهم أو قبل الاعتقال؛ حسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء.

أكد نادي الأسير أن "عدد الجرحى الذين تعرضوا للاعتقال بلغ نحو 60 جريحا بينهم أطفال ونساء وجرحى سابقين، وهذه الأعداد أعلى مقارنة مع أعداد الجرحى خلال العام الماضي" ، مبينةً ان سلطات الاحتلال صعدت منذ مطلع العام الجاري من اعتقال الجرحى، سواء إن من أطلق عليهم النار خلال عملية اعتقالهم أو قبل الاعتقال

وأوضح أن "الاحتلال نفذ بحق الجرحى عمليات تنكيل ممنهجة بما في ذلك عمليات الاعتداء عليهم أثناء اعتقالهم، دون أدنى مراعاة لأوضاعهم الصحية، بل وحول إصاباتهم إلى أداة للتنكيل بهم عبر ممارسة جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)".

وختم نادي الأسير بيانه "كما تعمد الاحتلال الاستمرار في تقييدهم خلال لحظات الاعتقال الأولى، وحتى بعد نقلهم إلى المستشفيات، كما تعرض غالبيتهم للتحقيق وهم مقيدون داخل المستشفيات، عدا عن أوامر المنع من لقاء المحامي التي صدرت بحق جزء منهم".

وهم مقيدون داخل المستشفيات، عدا عن أوامر المنع من لقاء المحامي التي صدرت بحق جزء منهم".