مصادر تكشف : هناك مهام أخرى للقنصل السعودي

فلسطين اليوم

علمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الأربعاء 27/9/2023 من مصادر في السلطة الفلسطينية، أن القنصل السعودي سيكون «متعدّد المهمات في المنطقة»، إذ إنّ مهمامته لن تقتصر على تلك المحدّدة لدى السلطة الفلسطينية، بل ستكون له علاقات مباشرة مع حكومة الاحتلال، عبر لقاءات غير معلنة مع المسؤولين الإسرائيليين، كخطوة أولى لبناء علاقات رسمية بين الطرفين، بالإضافة إلى تمرير الدعم السعودي المتوقع في المدّة المقبلة بعد تمرير التطبيع.

ووفق مصادر محلية، فقد زار السفير السعودي مقرّ وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله ليسلّم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، نسخة من أوراق اعتماده، ثم توجّه إلى مقرّ الرئاسة حيث قدّم أوراق اعتماده لدى رئيس السلطة محمود عباس. وتبع هذه اللقاءات، وفق المصادر، لقاءُ للسفير مع أمين سرّ اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، حسين الشيخ، الذي كان قد أقنع «أبو مازن» بوجوب «الاستفادة» من التطبيع المذكور، وترأّس وفداً زار الرياض، في الخامس من الشهر الجاري، حيث التقى مسؤولين سعوديين لإبلاغهم أنّ «السلطة الفلسطينية، رغم تمسّكها بالمبادرة العربية للسلام، لن تقف في وجه الاتفاق، ولن تعارض الموقف السعودي في حال توافرت لها مقوّمات مالية كبيرة تمنع انهيارها».

وبعد لقاء المالكي، قال السديري إن القضية الفلسطينية «ركن أساسي» في أي اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل، مضيفاً أن «المبادرة العربية التي قدمتها المملكة في عام 2002 هي ركن أساسيّ لأي اتفاق قادم».