عملية استهداف سيارتين صهيونيتين قرب كيسوفيم ومقتل الحاخام إسحاق عراما

فلسطين اليوم

بقلم: أ. ياسر صالح

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

ورد الخبر في صحيفة هآرتس الصادرة بتاريخ 22/12/2002م في صفحتها الأولى تحت عنوان: "الجيش طوق القطاع ردًا على مقتل الحاخام"، وفي صفحتها الخامسة: "قتيل في عملية إطلاق نار بقطاع غزة".

وورد الخبر في الموقع الإخباري "y.net" بتاريخ 21/12/2002م وفي التفاصيل: "كان حاخام مستوطنة نيتسر حزاني في غوش قطيف يقود سيارته مع زوجته وأطفاله الستة في غزة عندما أطلق مخرب النار على سيارته من كمين فأصاب الحاخام إسحاق عراما بجروح قاتلة، لم تتمكن فرق نجمة داوود الحمراء من إنقاذه، ولم تتضرر النساء والأطفال، وأعلن الجهاد الإسلامي مسؤوليته عن العملية".

واستمر الموقع: "كانت العملية على الطريق المعروف باسم ممر كيسوفيم والذي يعتبر آمن، ولكن المخرب استطاع التسلل والاختفاء قرب الطريق، وحين مرور السيارة قرب الكمين أطلق المخرب النار عليها، ورصاصة واحدة أصابت الحاخام إصابة حرجة، وطاقم النجمة الحمراء الذين استدعوا للمكان لم يستطيعوا إنقاذ حياته، ومات الحاخام نتيجة الإصابة بعد زمن قصير".

وورد الخبر في صحيفة القدس العربي الصادرة بتاريخ 21/12/2002م في صفحتها الأولى تحت عنوان: "مقتل حاخام وإصابة مستوطنين في هجوم فدائي في غزة".

وفي التفاصيل: "قُتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب اثنان آخران، صباح الجمعة في عملية تبنتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن أن المستوطن اليهودي الذي لقي مصرعه في العملية الفدائية التي وقعت قرب مستوطنة كيسوفيم وسط قطاع غزة هو حاخام يهودي، أضافت المصادر أن الحاخام القتيل يدعى إسحاق عراما 40 عامًا".

"وقالت سرايا القدس في بيانها قامت مجموعة من مجاهدي سرايا القدس الأبطال بمهاجمة سيارتين للمستوطنين عند مدخل مستوطنة كيسوفيم بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى مقتل مستوطن صهيوني وإصابة آخرين".

حديثنا في المرة القادمة عن عملية بمستوطنة عتنائيل

27/09/2023م