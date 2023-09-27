وفاة مواطن وإصابة آخرين بحادث سير في الخليل

فلسطين اليوم

لقي اليوم مواطن يبلغ من العمر 67 عاماً مصرعه وأصيب آخرون بجروح مختلفة وذلك جراء حادث سير وقع على الشارع الالتفافي غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث ناجم عن اصطدام عدد من المركبات بالقرب من معبر ترقوميا الأمر الذي أدى لوقوع عدد من الإصابات تم نقلهم لمشافي مدينة الخليل لتلقي العلاج .

وقال ارزيقات: إن الاطباء أعلنوا عن وفاة أحد المصابين الذي أصيب بجروح خطيرة.

وأكد، على إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.