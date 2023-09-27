اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة والقدس فجر اليوم

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم الأربعاء 27/9/2023 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالقدس والضفة المحتلتين .

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة واعتقلت أربعة شبان.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتقلت كلا من: عبد المعطي قتيبة ريان، والأسير المحرر سعيد مصطفى داوود، وموسى محمد حسن، وعاصم حابس ريان.

وعرف من بين المعتقلين في الضفة والقدس مايلي :

١. الطالب في جامعة بيرزيت عبد المعطي قتيبة ريان- بيت دقو شمال غرب القدس

٢. المحرر سعيد مصطفى داود- بيت دقو

٣. المحرر موسى محمد حسن- بيت دقو

٤. المحرر عاصم حابس ريان- بيت دقو

٥. قتيبة رمضان عويصي- قلقيلية

٦. مجد سعيد أبو سياج- طوباس

٧. عميد دراغمة- طوباس

٨. عبد الكريم أبو سياج- طوباس

٩. محمد أسامة الرجبي- الخليل

١٠. رزق حلايقة- الشيوخ شرق الخليل

١١. المحرر قسا.م الحلايقة- الشيوخ

١٢. أحمد حلايقة- الشيوخ

١٣. قصي أحمد داري- القدس

١٤. نديم محمد الصفدي- القدس

١٥. مفيد صندوقة- القدس

١٦. أدهم سبتة- القدس