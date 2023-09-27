اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة والقدس فجر اليوم
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم الأربعاء 27/9/2023 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالقدس والضفة المحتلتين .
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة واعتقلت أربعة شبان.
وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتقلت كلا من: عبد المعطي قتيبة ريان، والأسير المحرر سعيد مصطفى داوود، وموسى محمد حسن، وعاصم حابس ريان.
وعرف من بين المعتقلين في الضفة والقدس مايلي :
١. الطالب في جامعة بيرزيت عبد المعطي قتيبة ريان- بيت دقو شمال غرب القدس
٢. المحرر سعيد مصطفى داود- بيت دقو
٣. المحرر موسى محمد حسن- بيت دقو
٤. المحرر عاصم حابس ريان- بيت دقو
٥. قتيبة رمضان عويصي- قلقيلية
٦. مجد سعيد أبو سياج- طوباس
٧. عميد دراغمة- طوباس
٨. عبد الكريم أبو سياج- طوباس
٩. محمد أسامة الرجبي- الخليل
١٠. رزق حلايقة- الشيوخ شرق الخليل
١١. المحرر قسا.م الحلايقة- الشيوخ
١٢. أحمد حلايقة- الشيوخ
١٣. قصي أحمد داري- القدس
١٤. نديم محمد الصفدي- القدس
١٥. مفيد صندوقة- القدس
١٦. أدهم سبتة- القدس