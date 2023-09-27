الكشف عن تفاصيل محاولة سرقة "حقيبة أمنية" من غرفة حرس نتنياهو

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن اختراق شاب حجرة أمنية أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحة أن "الشرطة" أوقفت الشخص بتهمة السرقة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت": "إن شابا (يبلغ 29 عاماً)، اقتحم حجرة أمنية خارج منزل نتنياهو في القدس المحتلة عشية "يوم الغفران"، وسرق حقيبة تحتوي على "معدات أمنية".

ولفتت إلى أن اشرطة الاحتلال حققت مع الشاب بشبهة سرقة دراجة هوائية خارج وزارة المالية في المدينة، وللاشتباه بقيامه بالسرقة والتعدي على ممتلكات أخرى، لكن أطلقت محكمة الصلح في القدس، الاثنين، سراحه بشروط مقيدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها خلل أمني فيما يتعلق بمقر إقامة نتنياهو، فقبل حوالي شهرين فقط، تم اكتشاف خرق أمني خطير سمح بالوصول إلى أكثر من ألف كاميرا للمدينة منتشرة في جميع أنحاء القدس، وعرض المواد التي تسجلها.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه منذ 2015 هناك انتقادات للسهولة التي تتسرب بها الوثائق من منزل نتنياهو، لافتة إلى أن رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين، انتقد عائلة نتنياهو بسبب مقطع فيديو تم تحميله نيابة عنهم، وكشف أجزاء من المقر الرسمي.