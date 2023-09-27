بالفيديو مشهد مروع.. أكثر من 250 قتيلاً وجريحاً بحريق بقاعة للأفراح في العراق

فلسطين اليوم

لقي نحو 100 شخص مصرعهم وجرح أكثر من 150، جراء اندلاع حريق في قاعة للأعراس في محافظة نينوى شمال العراق.

وقالت وزارة الصحة العراقية: "إن دائرة صحة نينوى سجلت مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا، كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".

من جانبها، كشفت مديرية الدفاع المدني، عن تفاصيل حادثة الحريق داخل قاعة للأعراس بمحافظة نينوى.

وأوضحت المديرية في بيان، أن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، المخالفة لتعليمات السلامة، والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013؛ لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

وأضافت: "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة، تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".