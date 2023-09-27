وزير "إسرائيلي" يصل السعودية في أول زيارة معلنة

فلسطين اليوم

وصل وزير السياحة لدى الاحتلال الإسرائيلي "حاييم كاتس" إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة معلنة لوزير إسرائيلي، في الوقت الذي تتسارع فيه جهود التطبيع بين الجانبين برعاية أمريكية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: إن كاتس والوفد المرافق له وصلوا إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مؤتمر لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

ويُعدُ كاتس أول وزير "إسرائيلي"، يرأس وفداً رسميا إلى السعودية.

وخلال الزيارة التي تستغرق يومين، سيشارك الوزير كاتس في عدد من الفعاليات، وسيعقد اجتماعات مع نظرائه في منطقة الشرق الأوسط.

وتستضيف الرياض فعاليات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة يومي 27 و28 سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 500 شخصية من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة حول العالم.