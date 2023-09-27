سفير السعودية يقدم أوراق اعتماده إلى عباس.. ماذا عن التطبيع؟

فلسطين اليوم

وصل وفد رسمي سعودي، يترأسه السفير نايف بن بندر السديري، المفوض فوق العادة، إلى رام الله، ظهر أمس الثلاثاء، لتقديم أوراق اعتماده رسمياً لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ودخل السفير الذي يمثل بلاده لدى الأردن كذلك، عبر جسر الملك حسين إلى أريحا، واتجه مع الوفد المرافق له إلى مقر المقاطعة في رام الله للقاء عباس.

وقبل عباس، أوراق اعتماد السديري، لدى فلسطين، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأرسل السديري رسائل تطمين للفلسطينيين بشأن التطبيع المحتمل بين الرياض واتل أبيب"، قائلاً: "إن بلاده متمسكة بمبادرة (السلام) العربية"

وفور دخول الوفد الأراضي الفلسطينية، غرد السفير عبر حسابه بموقع "إكس" قائلا: "من دولة فلسطين الحبيبة أرض كنعان أجمل التحيات، مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">من دولة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#فلسطين</a> الحبيبة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ارض_كنعان</a> اجمل التحيات، مقرونة بمحبة مولاي <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#خادم_الحرمين_الشريفين</a> وسمو سيدي <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ولي_العهد</a>. 🇵🇸❤️🇸🇦 <a href="https://t.co/lbVSQ1Ugnk">pic.twitter.com/lbVSQ1Ugnk</a></p>— نايف بن بندر السديري (@naif63_2) <a href="https://twitter.com/naif63_2/status/1706587515606503509?ref_src=twsrc%5Etfw">September 26, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>