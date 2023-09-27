ارتفاع كبير على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

الساعة 06:25 ص|27 سبتمبر 2023
ارتفاع كبير على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023
ارتفاع كبير على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي" ارتفعاً ملحوظاً في تعاملات صباح اليوم  الأربعاء 27 سبتمبر 2023، إذ وصل وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.83 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.39 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.04 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

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