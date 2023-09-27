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حالة الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023
توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الأبعاء 27 سبتمبر 2023، أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار وصافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.