هل ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية بعد الإعلان عن التطبيع

فلسطين اليوم

هل ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية بعد الإعلان عن التطبيع- تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تداولات الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، مع تراجع المعدن النفيس عالمياً، على الرغم من الحديث عن التطبيع مع الكيان "الإسرائيلي" الأمر الذي يؤثر على كافة مناحي الحياة، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر أسعار الذهب في السعودية اليوم.

هل ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية

ويتأثر سعر الذهب في السعودية بعدة عوامل، أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، وكذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد أن حقق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي، حيث قام المستثمرون بتقييم قرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، بجانب الكشف عن إمكانية وجود زيادات إضافية بأسعار الفائدة في الفترة القادمة، وهو ما قلص من مكاسب المعدن الأصفر.

هل ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية بعد الإعلان عن التطبيع



هل ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية بعد الإعلان عن التطبيع

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1930 دولارا للأوقية، بينما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1912 دولارا للأوقية. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% إلى 105.812 نقطة.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 230.97 ريال (61.59 دولار)، بحسب منصة goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 202.10 ريال (53.89 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 173.23 ريال (46.19 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 247.71 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 237.47 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 232.12 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 206.72 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 197.10 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 168.23 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام واحد، وحقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2374.34 ريال سعودي.

وسجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4716.36 ريال سعودي، وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي11710.05 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد نحو232584.29 ريال سعودي.