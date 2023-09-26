انخفاض ملموس.. سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأربعاء 27-9-2023

فلسطين اليوم

سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأربعاء 27-9-2023 للبيع والشراء بالمصنعية ، وفي إطار هذا العمل المتواصل التي يقدمه موقع فلسطين اليوم بشكل يومي وضعنا لكم في هذه المقالة كافة التفاصيل الجديدة التي نشير فيها إلى الأسعار الجديدة ونطلب من كافة القراءة قراءة ما يلي بعد هذه المقدمة حتى النهاية.

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 27-9-2023

ونؤكد لكم في ان جميع الزوار سيكونون على معرفة تامة بسعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم ، في المحافظات التالية دمشق وحلب وادلب والحسكة ولابد الان من قراءة ما يلي

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: أولا: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 717,000، ومبيع: 725,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 725,000 ليرة.

ثانيا: سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 722,000 ، مبيع: 730,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 730,000 ليرة .

ثالثا: سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 741,000، مبيع: 746,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 746,000ليرة .

رابعا: سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 744,000 ، مبيع: 749,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 749,000 ليرة.

وقبل ان ننتقل إلى الفقرات التالية ، نود ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.



أسعار الذهب في سوريا اليوم

كما ونشير متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 849,143 وشراء 848,000 ليرة سورية .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 778,381 وشراء 777,333 ليرة سورية .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 743,000 وشراء 742,000 ليرة سورية .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 636,857 وشراء 636,000 ليرة سورية .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 495,333 وشراء 494,667 ليرة سورية .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 424,571 وشراء 424,000 ليرة سورية .

الاونصة وصل عند مستوى بيع 26,408,343 وشراء 26,372,800 ليرة سورية .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 5,944,000 وشراء 5,936,000 ليرة سورية .

سعر الكيلو بيع 849,142,857 شراء 848,000,000 ليرة سورية .

وفي النهاية نود ان نشير لكم إلى ان سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأربعاء 27-9-2023 قد تم توزيعه على منصاتنا الرقمية لتعميم الفائدة على الجميع وحتى يتمكن الجمهور من الوصول إليها بأريحية تامة .