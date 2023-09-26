وفاة شاب وإصابة آخرين في حادث سير مروع في جنين

فلسطين اليوم

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، مصرع شاب عشريني، وإصابة 6 آخرين جراء تعرضهم لحادث سير شرق مدينة جنين.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الحادث وقع على دوار المدرسة الأمريكية بين دراجة نارية وعدد من المركبات نتج عنه مصرع شاب وإصابة عدة أشخاص آخرين نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة فيما توجه خبراء الحوادث في شرطة المرور للمكان وباشروا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.