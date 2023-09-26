في تطبيع واضح.. وزير "إسرائيلي" يصل السعودية في أول زيارة معلنة

فلسطين اليوم

وصل وزير السياحة "الإسرائيلي"، حاييم كاتس، اليوم الثلاثاء 26/9/2023، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة معلنة لوزير إسرائيلي، حيث سيشارك كاتس في مؤتمر تنظمه منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

وتأتي زيارة الوزير الإسرائيلي للسعودية في ظل مفاوضات حول تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، ضمن صفقة أمنية – عسكرية أميركية – سعودية.

وكاتس هو أول وزير إسرائيلي يصل للسعودية على رأس وفد إسرائيلي رسمي، وأول وزير إسرائيلي يزور السعودية بشكل علني.

وكانت السعودية قد ماطلت في إصدار تأشيرتي دخول للوزيرين الإسرائيليين يوآف كيش وإيلي كوهين على رأس وفد للمشاركة في مؤتمر اليونسكو، لكنها صادقت على تأشيرات دخول خمسة مسؤولين إسرائيليين لحضور المؤتمر.





كذلك شاركت بعثة رباعين إسرائيليين في بطولة دولية لرفع الأثقال في الرياض، قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، سيزور السعودية الأسبوع المقبل، للمشاركة في مؤتمر دولي حول الشؤون البريدية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، دافيد بيتان، سيرافق الوزير كرعي في زيارته، التي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين المقبل.

وبحسب القناة 12، قإن كرعي سيشارك في مؤتمر دولي يعنى بشؤون الإعلام والإتصالات.

وستستمر زيارة كاتس ليومين، سيشارك خلالها في فعاليات المؤتمر، ويعقد لقاءات مع نظرائه من دول أخرى وخاصة من الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر السياحة.