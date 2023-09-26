رد حركة حماس على قصف مراصد المقاومة وإغلاق معبر بيت حانون

فلسطين اليوم

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الثلاثاء 26/9/2023، على القصف الإسرائيلي لمراصد المقاومة بغزة، واستمرار إغلاق معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانـوع، أن استمرار قصف الاحتلال لمواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإغلاق معبر بيت حانون وحصار غزة محاولة ضغط يائسة لن تنجح في عزل شعبنا من الالتحام بالمسجد الأقصى والدفاع عنه.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني في جميع الساحات سيواصل نضاله المشروع بكل الوسائل وإن إرهاب المحتل وقصفه وحصاره لن يمس من عزيمته ومواصلة ثورته في الدفاع عن مقدساته.