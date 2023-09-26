من هو الشخص الذي كان وراء انضمام ميسي لميامي..؟

فلسطين اليوم

كشفت تقارير صحافية أن دافيد بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، ليس السبب الرئيس وراء انضمام ليونيل ميسي، إلى الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد مسيرة مليئة بالبطولات والنجاحات في أوروبا.

ووفقا لموقع "جول" فإن ديفيد بيكهام، أسطورة الكرة الإنجليزية السابق، وأحد ملاك النادي، والرئيس الحالي ساهم في إقناع البرغوث الأرجنتيني، بالانضمام إلى إنتر ميامي، ولكن اتضح أنه ليس السبب الرئيسي في وصول ميسي إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر نفسه أن جيم كيرتن رئيس نادي فيلادلفيا، أكد أن بيكهام ليس السبب الأساسي في انضمام ميسي إلى إنتر ميامي، وقال: "في بعض الأحيان ينسى الناس أن المدرب تاتا مارتينو كان القطعة الأساسية في انضمام ميسي إلى إنتر ميامي".

وواصل: "انضم بوسكيتس وألبا إلى الفريق بسبب وجود تاتا أيضًا، إنه بالنسبة لهم القائد كما أنه مدرب وشخص مذهل.. عندما ترى كيف يتفاعل معه اللاعبين ستعلم أن شخصيته مثل الأب تقريبًا، إنه يتمتع بعقلية مميزة في كرة القدم".

وتابع: "عندما تلعب أمام فريق يدربه تاتا مارتينو، فعليك أن تكون في وضع دفاعي لمدة 90 دقيقة، وذلك لأنهم لا يتوقفون عن الهجوم من الدقيقة الأولى حتى صافرة النهاية".