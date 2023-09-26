أرمينيا تستقبل 20 ألفا من قره باغ وأذربيجان تبحث عن متهمين بجرائم حرب

فلسطين اليوم

قالت أرمينيا اليوم الثلاثاء 26/9/2023 إنها استقبلت 19 ألف شخص على الأقل وصلوا إليها من ناغورني قره باغ، في حين تبحث أذربيجان بين اللاجئين عن متهمين لديها بارتكاب "جرائم حرب".

ومع استمرار تدفق اللاجئين من قره باغ إلى الأراضي الأرمينية، تم الإبلاغ عن اختناقات مرورية ضخمة على الطريق الوحيد الذي يربط "عاصمة" الإقليم ستيباناكيرت بأرمينيا.

وعند وصولهم بالسيارات أو الحافلات، وجد الآلاف من سكان ناغورني قره باغ ملجأ في أرمينيا. وأعلنت الحكومة الأرمينية الثلاثاء أنها استقبلت 13 ألف شخص، في حين لا تزال مئات المركبات تتجه نحو هذا البلد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويغادر هؤلاء المدنيون ناغورني قره باغ، رغم الوعد الذي كرره رئيس أذربيجان إلهام علييف أمس الاثنين بأن حقوق الأرمن في هذا الإقليم ستكون "مضمونة".

وتعهدت أذربيجان بالسماح للانفصاليين الذين يسلمون أسلحتهم بالذهاب إلى أرمينيا، وسط توقعات بفرار جماعي للأرمن من الإقليم في ظل تشديد القوات الأذربيجانية قبضتها، في حين يبقى الوضع الإنساني صعبا للغاية.

وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء إن حرس الحدود الأذربيجاني يبحثون عن أشخاص يشتبه في ارتكابهم "جرائم حرب" وسط اللاجئين الذين يغادرون ناغورني قره باغ إلى أرمينيا.