بالفيديو الجريح أبو عمرة يُحيي زملائه في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين

فلسطين اليوم

وجه الصحفي الجريح أشرف أبو عمرة، اليوم الثلاثاء، التحية لزملائه الصحفيين في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، من داخل المشافي التركية.

وأصيب أبو عمرة، يوم الجمعة 15-9-2023، بقنبلة غاز باليد خلال تغطيته المظاهرات الحدودية شرقي القطاع.

يُشار إلى أن الصحفي أبو عمرة تعرض لإصابة في يده اليسرى قبل نحو 4 سنوات، ما يؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف "أعين الصحفيين" لإخفاء جرائمه بحق الفلسطينيين عن مرأى العالم.