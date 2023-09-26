بعد وفاة مريضة أثناء الولادة: الصحة بغزة تصدر بياناً للرأي العام

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 26/9/2023، على تشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على حيثيات وفاة مريضة إثر مضاعفات الحمل والولادة.

وتقدمت وزارة الصحة باحر التعازي من عائلة السيدة الفقيدة خديجة صيام والتي توفاها الله اثر مضاعفات الحمل والولادة بمجمع الشفاء الطبي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأكدت الوزارة، على تشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على حيثيات الوفاة بالاستناد الى تقرير الطب الشرعي.