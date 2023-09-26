الجزائر يحسب ترشيحه لاستضافة كأس أمم إفريقيا (2025 و2027)

فلسطين اليوم

سحب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ملفي ترشيحه لاستضافة نسختي كأس أمم إفريقيا (2025 و2027)، قبل يوم من كشف الاتحاد الإفريقي لهوية البلدين المنظمين.

وقال رئيس الاتحاد، وليد صادي، في تصريح للتلفزيون الحكومي: "أرسلنا اليوم رسالة رسمية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب ملفي الجزائر من تنظيم كأس إفريقيا 2025 و2027"، دون ذكر أي تفاصيل حول أسباب هذا الانسحاب.

وتتنافس الجزائر مع المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين على نسخة 2025، ومع السنغال وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027.

ومن المقرر، أن تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً بالقاهرة، ويعقبه مؤتمر صحافي لرئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي يعلن فيه عن هوية الدولتين المضيفتين لنسختي 2025 و2027.

وفي أكتوبر الماضي، اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم سحب تنظيم نسخة 2025 من غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة.