هل يكون تشابي ألونسو خليفة "أنشيلوتي" في ريال مدريد؟

فلسطين اليوم

استقرت إدارة ريال مدريد، على المرشح المفضل لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنجي، الموسم المقبل.



وقال "راديو ماركا"، إن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، بات المرشح المفضل لخلافة كارلو أنشيلوتي، على مقاعد بدلاء ريال مدريد اعتبارا من الموسم المقبل.



ومن المقرر أن ينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد هذا الموسم، ويرتبط المدرب الإيطالي بقوة بالانتقال لتدريب البرازيل.

وأشار الراديو الإسباني، إلى أن إدارة ريال مدريد، ليست قلقة من افتقار ألونسو للخبرات الكبيرة في مجال التدريب.



وقضى ألونسو 6 مواسم في سانتياجو برنابيو كلاعب، وفاز مع الميرنجي بالدوري الإسباني في عام 2012، ودوري أبطال أوروبا في 2014.



وكشف "راديو ماركا" أن ألونسو جذب اهتمام توتنهام قبل تعاقد الأخير مع أنجي بوستيكوجلو، لكن مدرب ليفركوزن التزم بالاستمرار مع النادي الألماني ووقع على تمديد عقده لمدة 3 سنوات.