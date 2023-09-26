الاحتلال يغلق حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، حاجز شوفة العسكري، جنوب شرق طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية التي تشكل حاجزا عسكريا دائما على مدخل قرية شوفة، أمام المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.

وأضافت، أن قوات الاحتلال انتشرت على طريق الكفريات المحاذي لحاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم، وعلى المدخل الجنوبي للمدينة، كما أعاقت حركة تنقل المركبات عبر حاجز عناب العسكري، شرق طولكرم .