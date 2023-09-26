فلسطين اليوم

طريقة تحميل برنامج شاهد نت مجانا PC، حيث يرفق لكم فريقنا، خطوات تنزيل تطبيق وبرنامج شاهد نت بشكل مجاني، والذي يعتبر من أشهر برامج مشاهدة المسلسلات والأفلام في الوطن العربي. ويقدم شاهد نت على الكمبيوتر خدمة مميزة لمتابعة المسلسلات والبرامج والأفلام من مختلف القنوات التابعة لمجموعة MBC، وبالرغم من عدم وجود نسخة رسمية تُمكنك من تحميل برنامج شاهد مجانا على أجهزة الكمبيوتر بنظام ويندوز 11، إلا أننا نجحنا في التغلب على هذه المشكلة من خلال استخدام محاكي Android ، لذلك تابع معنا في المقال التالي لمعرفة طريقة تحميل برنامج شاهد نت مجانا PC.

ما هو شاهد دوت نت؟

برنامج شاهد نت يقدم أكبر مجموعة من البرامج والمسلسلات والأفلام العربية.

وعند تحميل برنامج شاهد مجانا، يمكنك متابعة أهم المسلسلات والأفلام العربية والعالمية بسهولة.

ويتيح لك البرنامج مشاهدة المسلسلات بجودة تتناسب مع جهازك، ويمكنك متابعة جميع الحلقات بشكل مجاني تمامًا عبر تنزيل تطبيق شاهد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بنظام ويندوز.

هل يوجد برنامج شاهد على الكمبيوتر مجانا؟

بشكل عملي، لا يمكنك تحميل برنامج شاهد مجانا على جهاز الكمبيوتر. ومع ذلك، يُمكنك تشغيله على الكمبيوتر باستخدام محاكي Bluestacks.

ويمكنك تنزيله من خلال الضغط على زر التحميل التالي: اضـغـط هـنـا

خطوات تثبيت برنامج شاهد على الكمبيوتر

قبل تحميل برنامج شاهد مجانا، يُطلب منك تنزيل محاكي بلو ستاك من خلال النقر على زر التحميل الأول، ثم قم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد ذلك، انتقل إلى الصفحة الرئيسية “home” واختر منها متجر بلاي.

1- تنزيل محاكي بلو ستاك من الزر الأول المخصص للتحميل وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد ذلك.

2- الانتقال إلى الصفحة الرئيسية واختر التطبيق “شاهد” من متجر بلاي.

3- ابحث عن كلمة “شاهد”، ويُمكنك تنزيل تطبيق “شاهد” مجانًا. بعد ذلك.

4- قم بتثبيت التطبيق وافتحه.

كيفية تسجيل الدخول إلى برنامج شاهد نت

تسجيل الدخول إلى برنامج شاهد ليس أمرًا معقدًا.

بعد أن تقوم بتحميل برنامج شاهد مجانا على جهاز الكمبيوتر وتثبيته بنجاح، يمكنك بسهولة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي ترغب في مشاهدتها باتباع الخطوات التالية:

افتح موقع شاهد نت على جهاز الكمبيوتر وقم بتشغيله من الصفحة الرئيسية للبرنامج المحاكي.

انتقل إلى القائمة السفلية واختر “زائر guest ” من القائمة المنسدلة.

guest حدد “إنشاء حساب جديد”.

اختر وسيلة الولوج من بين استخدام رقم الهاتف، أو حساب جوجل، أو فيسبوك.

وافق على شروط الخصوصية.

عند تسجيل دخولك إلى برنامج شاهد مجانا، ستكون لديك القدرة على الاحتفاظ بالمسلسلات والأفلام التي تشاهدها، وإنشاء قائمة مفضلة لك والاحتفاظ بتقدمك في مشاهدة ما تفضله.

مميزات برنامج شاهد مجانا للكمبيوتر؟

تتيح لك المكتبة الضخمة الوصول إلى مجموعة واسعة من البرامج والمسلسلات.

يمكنك متابعة جميع المسلسلات والأفلام والبرامج التي تُعرض على قنوات MBC بسهولة.

MBC يمكنك مشاهدة حصرية لأحدث المسلسلات والبرامج التلفزيونية.

تعتمد تجربتك في التطبيق على محركات بحث ذكية وضخمة تمكنك من العثور بسرعة على ما تبحث عنه.

يمكنك أيضًا عند تحميل برنامج شاهد مجانا، اختيار الجودة التي تفضلها أثناء مشاهدتك، حيث يُقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الجودات.

يقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الفئات التي تشمل البرامج والمسلسلات الدينية والدرامية والكوميدية والأكشن وأكثر من ذلك.

شرح برنامج شاهد للكمبيوتر

صفحة البداية في برنامج شاهد مجاناً تقدم لك مجموعة كاملة من الأفلام والمسلسلات.

ويمكنك مشاهدة جميع الأفلام والمسلسلات باستثناء تلك التي تم وضع علامة VIP عليها، حيث تتطلب هذه الأعمال اشتراكًا.

VIP وهناك علامة تبويب خاصة مخصصة للأطفال، لضمان راحتك بشأن المحتوى الذي يتابعه الأطفال، حيث يتم عرض أفلام ومسلسلات كرتون مناسبة لهم.

وبعد اختيارك للعنصر الذي ترغب في مشاهدته، يمكنك الآن تكبير الشاشة لرؤية المشهد بحجم أكبر.

ويمكنك عند تحميل برنامج شاهد مجانا، ضبط جودة العرض من خلال الإعدادات وتقديم المحتوى المرئي أو تأخيره حسب رغبتك.

تحميل برنامج شاهد vip مجانا للكمبيوتر

برنامج شاهد يقدم خدمة VIP مدفوعة. للحصول على اشتراك VIP في برنامج SHAHID على الكمبيوتر.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

شاهد VIP: خدمة تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات بأسعار مختلفة حسب كل بلد. حيث يبلغ سعر اشتراك شاهد VIP الشهري حوالي 5 دولار.

VIP الرياضية: تقدم القنوات الرياضية المشفرة بسعر مرتفع نسبياً، حيث يبلغ سعر الاشتراك الشهري حوالي 9 دولار، وقد يتفاوت هذا السعر من بلد لآخر.

الخيار الشامل: يتيح لك الوصول إلى جميع أنواع المحتوى، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات والرياضة، ويبلغ سعر الاشتراك الشهري في هذه الخدمة حوالي 12 دولار تقريباً.

إذا كنت تفكر في الاشتراك في الباقات السنوية، ستتاح لك فرصة الحصول على تخفيض شهري على الأسعار.

البرامج المتوفرة في برنامج شاهد على الكمبيوتر

بمجردت حميل برنامج شاهد مجانا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ستكون قادرًا على مشاهدة مجموعة واسعة من البرامج المميزة، بما في ذلك:

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المصدر: المهندس تيك