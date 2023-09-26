مقاومون يطلقون النار على نقطة عسكرية للاحتلال شرق طولكرم

فلسطين اليوم

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الثلاثاء 26/9/2023م، النار باتجاه نقطة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع "حدشوت بتخون سدي" :" إن عملية إطلاق نار وقعت اليوم تجاه نقطة عسكرية تتبع لجيش الاحتلال قرب قرية شوفة شرق طولكرم وتم العثور على 20 رصاصة في المكان"، مبيناً عدم وقوع إصابات .

يشار إلى أن أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، في ظل تصاعد الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.