استخدام أسلحة الليزر يحول الخيال العلمي إلى حقيقة

فلسطين اليوم

لم تتوقف الصين عند نقطة واحدة في تطوراتها من الناحية العلمية، وهي دائما تسعى إلى التميز عن باقي البلدان في العالم، لتعلن عن استخدامها لأسلحة الليزر الغير متوقعة، والتي تتميز بأنها الأكثر فعالية من الصواريخ لتأثيرها الفوري عند استخدامها.

وتتضمن تلك الأسلحة العديد من النماذج التي تعمل بالليزر، ولكن بالرغم من قوة الأشعة داخلها فأنها لا تعطي نتيجتها الحقيقية على أرض الواقع.

ويحتوي هذا النوع من الأسلحة على الحرارة الشديدة أثناء استخدامه، وذلك يعني أنه يجب ايقافها بعد كل تشغيل حتى يتم استرجاع برودتها بشكل كامل

ومن أهم مميزات أسحلة الليزر أنها أقل تكلفة بالمقارنة الفعلية للصواريخ القديمة، وذلك لأنها لا تحتاج إلى ذخائر ضخمة أثناء عملها، ويمكن استخدامها ضد الأقمار الصناعية.

وتعطي الحزم الضوئية التأثير الفعال بشكل مباشر، ومن الصعب جدا أن يتم الهروب منها بأي طريقة.

وقامت الصين بتوجيه علمائها لتطوير نظام يساعد على تبريد تلك الأسلحة، والتركيز على تدفق الليزر لإطلاق النار بدقة عالية جدا، وتحقيق أهدافها عند الاستخدام دون أي عوائق تواجههم.

طريقة عمل نظام التبريد في أسلحة الليزر

يعمل نظام التبريد بضخ غاز داخل السلاح أثناء حرارته الشديدة، وتطلق الأسلحة أشعة الليزر لمدة دقيقة، وذلك بالتأكيد لا يفقدها طاقة الليزر أو اصابتها لأي عطل ما.

وقال المسؤول العسكري البريطاني السابق،ستيف ويفر، “إن الصين في الوقت الحالي تتميز بتطوراتها المبهرة، وهذا يعني أنها من الممكن أن تتفوق على الولايات المتحدة في عدة مجالات”.

وتعمل الولايات المتحدة على التطوير المستمر للوصول إلى تقنية مماثلة للصين، وبالرغم من جميع محاولاتها المتكررة لم تحصل على أي نتيجة من ذلك.

المصدر: المهندس تيك