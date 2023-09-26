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بالصور الرابــطة الإسلامية تواصل زياراتها لمدراء المدارس الثانوية برفح

الساعة 04:30 م|26 سبتمبر 2023
الرابــطة الإسلامية تواصل زياراتها
الرابــطة الإسلامية تواصل زياراتها

فلسطين اليوم

استكملت الرابـطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجـهـاد الإسلامي في فلسطين، زياراتها لمدراء المدارس الثانوية برفح، والتي جاءت بهدف توطيد وتعزيز العلاقات بين إدارة المدرسة والرابطة، وعلى شرف الانطلاقة الجهادية الـ 36.

وشملت الزيارات كلاً من: مدرسة الدوحة، مدرسة مسقط، والفردوس للبنين.

بدوره، أكد مسؤول الرابطة الإسلامية بالإقليم أ. خالد معمر على أن هذه الزيارات تأتي في إطار توطيد العلاقات مع مدراء المدارس فيما يضمن مصلحة الطلبة، وتقديم الخدمات لهم وتسهيل سير العملية التعليمية.

وشكر مدراء المدارس  على جهودهم وعطائهم، ودعاهم للمشاركة في الانطلاقة الجهادية ٣٦ والتي ستقام يوم الجمعة في ٦/١٠/٢٠٢٣ على ارض الكتيبة بغزة.

وفي ختام الزيارات، قدمت الرابطة الإسلامية درع شكر وعرفان لإدارة المدارس لجهودهم في خدمة الطلبة والوطن.

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