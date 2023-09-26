فلسطين اليوم

فيديو مقتل البلوجر العراقي نور بي أم- مقتل البلوجر العراقي نور بي أم، أحدث خبر مقتل البلوجر العراقي نور بي أم، على يد مجهولين ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل من الحدث محط تداول ومناقشة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا الأمر سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة لنشر فيديو مقتل البلوجر العراقي نور بي أم- مقتل البلوجر العراقي نور بي أم، وذلك تماشيا مع عمليات البحث التي تجرى عبر محرك قوقل وغيره من محركات البحث الأخرى، وهو ما جعل من الحدث حالة ترند بشكل متواصل منذ وقوع الحدث مقتل البلوجر العراقي نور بي أم.

مقتل البلوجر العراقي نور بي أم

وفي مقالنا فيديو مقتل البلوجر العراقي نور بي أم- مقتل البلوجر العراقي نور بي أم، فقد اغتال مسلح مجهول يستقل دراجة نارية، مساء اليوم الاثنين، البلوجر العراقي نور بي أم، في العاصمة بغداد، وأكدت صحيفة العراق برس، مقتل البلوجر العراقي نور بي أم، على يد مسلح مجهول، أطلق عليه النار، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وأشارت الصحيفة إلى سرعة توجه القوات الأمنية لموقع الحادث بمنطقة الدوواوي وسط العاصمة العراقية بغداد، حتى أن الشرطة العراقية طوقت المكان، وجارٍ التحقيق في الحادث.

ونشرت الصيحفة عبر تويتر موقع إكس حاليًا، فيديو مؤثر للأم، وهي تصرخ قائلة: يما يا وليدي، مشيرة إلى إصابته بـ 3 طلقات من الرصاص، فيديو مقتل البلوجر العراقي نور بي أم- مقتل البلوجر العراقي نور بي أم.

فيديو مقتل البلوجر العراقي نور بي أم

فيديو مقتل البلوجر العراقي نور بي أم- مقتل البلوجر العراقي نور بي أم، في ساعة من ساعات اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 م قام مسلح مجهول يستقل دراجة نارية باغتيال البلوغر العراقي نور بي ام وذلك في العاصمة العراقية بغداد، وقد أكدت صحيفة العراق برس مقتل البلوغر العراقي نور بي ام على يد هذا المسلح المجهول الذي أطلق عليه النار حتى لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وأشارت الصحيفة إلى سرعة توجه القوات الأمنية العراقية لموقع الحادث بمنطقة الدوواوي بوسط العاصمة العراقية بغداد، وقد قامت الشرطة العراقية بتطويق مكان الحادث، وجاري الآن التحقيق في الحادث، فيديو مقتل البلوجر العراقي نور بي أم- مقتل البلوجر العراقي نور بي أم

لحظة مقتل البلوجر العراقي نور بي إم

فيديو مقتل البلوجر العراقي نور بي أم- مقتل البلوجر العراقي نور بي أم، وكتبت الصحيفة: في الساعة 1:30 حصل حادث جنائي ضمن منطقة المنصور م611 ز 48 مقابل روضة الأندلس، تم التوجه للحادث وملاحظة المجني عليه الملقب بـ نور بي أم -محمد نور سمير محمد- من مواليد 2000.

بينما قال مصدر أمني، إن الشخص المسلح، الذي أطلق النيران على البلوجر نور بي إم، استخدم مسدس، وأكد المصدر إصابة البلوجر بـ 3 طلقات نارية في منطقة الرقبة والبطن، مما أسفر عن وفاته.

وتكثف القوات الأمنية العراقية جهودها للقبض على الجاني، الذي هرب فور إتمام جريمته، وجرى نقل الجثة إلى الطب العدلي، فيديو مقتل البلوجر العراقي نور بي أم- مقتل البلوجر العراقي نور بي أم

شاهد فيديو مقتل البلوجر نور بي ام العراقي

وفي مقالنا فيديو مقتل البلوجر العراقي نور بي أم- مقتل البلوجر العراقي نور بي أم، سنرفق لكم السيرة الذاتية لـ نور بي أم؟ اسمه الحقيقي محمد نور سيد محمد؛ بلوجر عراقي.؛ وٌلد عام 2000.، يبلغ من العمر 23 عامًا، ويشتهر دائمًا بإثارته للجدل، بسبب الفيديوهات والصور التي ينشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لقي البلوجر العراقي محمد نور سمير المعروف باسم «نور بي إم»، مصرعه على يد مسلح مجهول في بغداد.

وكشفت تقارير محلية أن «نور بي إم» كان في منطقة المنصور، حيث اقترب منه قاتله مستقلاً دراجة نارية، وأخرج مسدساً وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلاً، لقي البلوجر العراقي محمد نور سمير المعروف باسم "نور بي إم"، مصرعه على يد مسلح مجهول في بغداد، فيديو مقتل البلوجر العراقي نور بي أم- مقتل البلوجر العراقي نور بي أم

البلوجر نور بي ام العراقي

فيديو مقتل البلوجر العراقي نور بي أم- مقتل البلوجر العراقي نور بي أم، وكشفت تقارير محلية أن "نور بي إم" كان في منطقة المنصور، حيث اقترب منه قاتله مستقلاً دراجة نارية، وأخرج مسدساً وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلاً.

وأكد مصدر أمني أن المجني عليه أصيب بثلاث رصاصات في منطقتي الرقبة والبطن، وتوفي متأثراً بإصاباته قبل وصول سيارة الإسعاف، فيما لاذ الجاني المجهول بالفرار.

وفتحت الجهات الأمنية في العراق تحقيقاً حول الحادث، لمحاولة الوصول إلى هوية القاتل الهارب وملاحقته والقبض عليه، وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة "نور بي إم"، عن عمر 23 عاماً، مرجحين أن يكون مقتله مرتبطاً بإثارته للجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد اتجاهه للظهور بملابس نسائية في مقاطعه المصورة، وتعريف نفسه كامرأة، فيديو مقتل البلوجر العراقي نور بي أم- مقتل البلوجر العراقي نور بي أم

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