الاحتلال يصدر حكمًا بحق أسير من جنين بالسجن 36 شهرًا وغرامة مالية

فلسطين اليوم

ذكرت مؤسسة "مهجة القدس"، اليوم الثلاثاء، أن محكمة الاحتلال "الإسرائيلية" أصدرت حكمًا بحق أسير من السيلة الحارثية بالسجن وغرامة مالية.

وقالت مهجة القدس في بيان مقتضب، إن محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكمًا بحق الأسير المجاهد مجد صالح سليمان جرادات من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ بالسجن الفعلي 36 شهرًا وغرامة مالية بقيمة 6000 شيقل.