عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى اليوم وينفذون جولات استفزازية

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء 26/9/2023م، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب دائرة الأوقاف في القدس، فإن أكثر من 210 مستوطناً اقتحموا من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل فرض تقييدات على دخول وتنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم القدسي الشريف.

وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وتلقوا شروحات عن الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في بالجهة الشرقية من المسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأمس الإثنين، اقتحم 351 مستوطنا المسجد خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد.

وفي يوم الأحد، اقتحم 673 مستوطنا باحات المسجد الأقصى مقارنة بـ 500 في اليوم نفسه من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع عدد المقتحمين، حيث أتت هذه الاقتحام بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران".

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين؛ صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.