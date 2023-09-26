أمور يجب أن تتعرف عليها قبل شراء طائرة مسيرة "درون"

فلسطين اليوم

يتوفر العديد من أنواع الطائرات المسيرة في أسواق الإلكترونيات، والتي تمنح عشاق التصوير التقاط صور رائعة لموضوعات التصوير العادية، وسنتعرف حول المعايير التي يجب مراعاتها عند شراء طائرة مسيرة.

فئات متنوعة

عندما تريد شراء طائرة مسيرة، ستجد أن هناك العديد من فئات المختلفة، ومنها الفئة “سي 0” وحتى الفئة “سي 6” وجميع تلك الفئات تتناسب مع متطلبات عشاق التصوير بشكل كامل.

وتبلغ وزن الفئة “سي 0” أقل من 250 غراما، ومن مميزاتها أنها لا تحتاج إلى ترخيص لتشغيلها في بعض الدول.

وقالت مارغيت هوفغارتنر، من بوابة التقنيات “شيب دي” الألمانية: “إن الطائرات المسيرة منخفضة الثمن تشتمل على كاميرات مدمجة، ولكن عند التصوير بها لا تكون جودة الصورة واضحة بشكل كبير، وذلك بسبب صعوبتها في التحليق لأن الوزن المنخفض للطائرة يتسبب في عدم استقرارها وينعكس ذلك على الصورة بدرجة أساسية”.

وبالمقابل تتوفر طائرات مسيرة في الفئة السعرية من 500 إلى ألفي دولار، وذلك يتناسب بشكل كبير مع عشاق التصوير نظرا للتصوير الجيد بها عند التقاط الصور الفوتوغرافية أو تسجيل مقاطع الفيديو.

وقال الصحفي المتخصص في التصوير في مجلة “فوتو مغازين” و “ديجيتال فوتو”،ماركوس ليندن: “إن المبتدئين في استخدام الطائرات المسيرة يمكنهم العمل بصورة جيدة من خلال الطائرات المسيرة الصغيرة، والتي يبلغ وزنها أقل من 250 غراما وسعر 350 دولارا”.

وتوجد بعض الطائرات التي يجب على المستخدم الحصول على ترخيص لتشغيلها، وهي التي يزيد وزنها عن 250 غراما وحتى 500 غرام، وذلك الترخيص يكون عن طريق مراكز الاختبار المعتمدة الخارجية “شهادة الاتحاد الأوروبي للطيران عن بعد “A2”.

شراء طائرة مسيرة

مثبت الصور في طائرة الدرون

عند شراء طائرة مسيرة، يجب على المستخدم التأكد من وجود مثبت صورة جيد “جيمبال” ثلاثي المحاور عند شراء طائرة مسيرة، وذلك للحفاظ على ثبات الكاميرا.

وأوضحت هوفغارتنر أن بعض الطائرات المسيرة تشتمل على العديد من الكاميرات التي يبدأ سعرها من ألف دولار، وذلك من أجل الحصول على صور أفضل في النطاق القريب والمتوسط.

مستشعر صورة كبير

من أهم المميزات التي يجب أن تتوفر عند شراء طائرة مسيرة، هو مستشعر صورة كبير, ويأتي بدقة لا تقل عن 20 ميغا بكسل, وأيضا تسجيل الفيديو بدقة 4 آلاف، ويفضل الاعتماد على مستشعر واحد بوصة للحصول على نتائج تصوير بدرجة وضوح عالية.

وتوجد العديد من الطائرات المسيرة التي تبدأ سعرها من 550 دولارا إلى 2200 دولار، وأيضا تمتلك العلامة التجارية لشركات “دي جي إي ” و “هبسان”.

تخزين الصور في الطائرة المسيرة

وقال خبير تصوير ليندن: “إن امكانية تخزين الصور كبيانات بتنسيق “دي إن جي” تساعد المصور في ظل ظروف الإضاءة السيئة، وأيضا في نطاقات المعرضة للضوء بشكل واضح عند التصوير الجوي”.

وأوضح الخبير الألماني أنه يمكن تحرير الصور ذات تنسيق “رو” بشكل أكثر دقة بالمقارنة بتنسيق “جي بيغ”.

بانوراما وتتبع

من المزايا التي يجب على المستخدم مراعاتها عند شراء طائرة مسيرة أن توفر الكاميرا وضع تصوير البانوراما ووظيفة التتبع، وتلك الامكانية تساعد في تتبع الأشخاص والأشياء المتحركة بشكل تلقائي أثناء تسجيل الفيديو.

مدة التحليق في الطائرة المسيرة

يجب على المستخدم قبل شراء طائرة مسيرة، التأكد من مدة التحليق التي توفرها البطارية، وذلك لأنه كلما طالت مدة التحليق زاد الوقت المتاح للمصورين في البحث عن الموضوع المراد تصويره.

وتبلغ فترة شغيل البطارية لمعظم الموديلات من 20 إلى 30 دقيقة، ومن الأفضل أن يقوم المستخدم بشراء بطارية ثانية للاحتياط.

وقالت هوفغارتنر: “إن معظم الطائرات تحلق بسرعة 50 كلم / س، وتعد تلك السرعة كافية لمعظم محبي التصوير”.

المصدر: المهندس