أسعار مجموعات NFT المباعة تنهار وتفقد كامل قيمتها

فلسطين اليوم

تبين في الأيام الاخيرة أن عهد الرموز الغير قابلة للاستبدال أو NFTs قد وصلت إلى نهايتها بشكل حقيقيً، حيث صدر تقرير عن موقع dappGambl، يبين أن 95% من الرموز ليس لها أي قيمة فعلياً، وأنه من بين 73,257 مجموعة لهذه الرموز لا تملك 69,795 منها أي قيمة سوقيةً، وسنتعرف سوية حول موضوع أسعار مجموعات NFT .

وارتكز تقرير dappGambl إلى البيانات التي قدمتها كل من CoinMarketCap و NFT Scanً، ومن خلال تقديراتهم تبين أن 23 مليون شخص يمتلك هذه الأصول عديمة القيمة.

وقال الباحثون: “إن هذه الحقيقة المروعة بمثابة تذكير واقعي بالابتهاج الأعمى الذي غاليا ما يحيط بمساحة تداول تلك الرموزً، ومن خلال النظر إلى بيع الرموز الفنية بالملايين وقصص النجاح فمن السهل تلاشي حقيقة أن السوق يحتوي على العديد من المخاطر وخسائر محتملة”.

وشهدت أسعار مجموعات NFT ارتفاعا كبيرا في عام 2021 و2022، وبلغ حجم التداول الشهري فيه إلى 2.8 مليار دولار في إحدى الفتراتً.

وكانت مجموعات الرموز الشهيرة مثل نادي يخوت القرد الضجر Bored Apes Yacht Clubً، ومجموعة Cryptopunks تباع بملايين الدولاراتً، وقد روج بعض المشاهير لها مثل وسنوب دوج و ستيفن كاري.

وبحسب ما تبين لنا من خلال تقرير dappGambl أن أسعار مجموعات NFT انهارت، ووصلت نسبة مجموعات الرموز الغير قابلة للاستبدال غير مباعة 79%ً.

وأدى فائض العرض على الطلبات إلى إنشاء سوق من المشترين الذي لا يفعلون أي شيءً، وذلك حتى يتم اعادة احياء الحماس الذي كان على تلك الرموز سابقا.

وقال الباحثون: “تبين لنا أن جزء كبير من سوق الرموز الغير قابلة للاستبدال تتبع استراتيجيات تسعير تخمينية ومتأملة وبعيدة كل البعد عن تاريخ التداول الحقيقيً، وهذا الفرق يشير إلى أن العديد من البائعين ينتظرون زيادة هائلة أخرى في الاهتمام بتلك الرموزً، وتكون شبيها تماما بالطفرة التي شهدتها عام 2021”.

وقد تبين أن ذروة سوق الرموز الغير قابلة للاستبدال في عام 2020 و2021 تزامنت مع ازدهار سوق العملات المشفرةً، وبالمعنى الأوضح أن العملات المشفرة قد شهدت انهيارا مثل تلك الرموز، وكان سعر تداول عملة البيتكوين يقترب من 70 ألف دولار في تلك الذروة، وبلغ سعر العملة المشفرة يوم الأربعاء الماضي أعلى بقليل من 27 ألف دولار مع معدل تداول أدنى بكثير من فترة الذروة.

المصدر: المهندس