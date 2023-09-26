الاحتلال يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

الساعة 02:37 م|26 سبتمبر 2023
الاحتلال يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى
الاحتلال يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء26/9/2023م، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الحارس "شاهر الرازم"، أثناء تواجده في مكان عمله قرب مصلى باب الرحمة.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

 

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