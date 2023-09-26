إزالة ميزة الدوائر في إكس بعد تسببها بعدة مشكلات

فلسطين اليوم

تعتزم منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إلغاء ميزة “الدوائر” (Circles)، والتي تسمح للمستخدمين بمشاركة المنشورات مع مجموعة محدودة من الأشخاص بدلاً من جميع المتابعين.

وأعلنت الشركة، التي تنتمي إلى الملياردير ورائد الأعمال الشهير (إيلون ماسك)، أنها ستعلق ميزة الدوائر اعتبارًا من 31 أكتوبر المقبل.

وفي منشور نُشرته إكس في مركز المساعدة الخاص بها، تم التنويه إلى أنه ابتداءً من تاريخ محدد، لن يكون بإمكانك إنشاء منشورات جديدة وتقييدها بدوائرك الخاصة، ولن تتمكن من إضافة أي أشخاص إلى دوائرك.

أشارت إلى أنه، على الرغم من ذلك، ستكون لديك القدرة على استبعاد الأشخاص من قائمة اتصالاتك، وقدمت بعض الإرشادات حول كيفية القيام بذلك.

وتم إطلاق ميزة الدوائر في إكس بشهر أغسطس من عام 2022، قبل أن يتم استكمال صفقة الاستحواذ عليها من قبل ماسك في 28 أكتوبر 2022 بمبلغ قدره 44 مليار دولار أمريكي.

ومع ذلك، أحدثت ميزة الدوائر في إكس مشاكل؛ حيث أبلغ العديد من مستخدميها في شهر نيسان/أبريل الماضي عن وجود خطأ يؤدي إلى عرض تغريداتهم الحساسة للغرباء.

ومن المتوقع أن تكون التغريدات التي تمت مشاركتها في منصة تويتر متاحة لفئة معينة من المستخدمين، بنفس الطريقة التي يتم بها عرض قصص “الأصدقاء المقربين” في إنستاجرام.

وبعد مضي نحو شهر، أعلنت شركة تويتر أن هناك “حادثًا أمنيًا” كان المسبب وراء عرض تغريدات المستخدمين لأشخاص غرباء.

وعلى الرغم من أن إكس لم توضح سببًا محددًا لقرارها بإنهاء ميزة الدوائر، إلا أنها تركز حاليًا على تعزيز ميزة المجتمعات المشابهة لمجموعات فيسبوك بجهد إضافي.

وربما تعتقد الشركة أن الدوائر والمجتمعات هما ميزتان تتشابهان إلى حد كبير، مما يجعل من الصعب الاحتفاظ بهما معًا.

وميزة الدوائر في إكس كانت تقنية تسمح للمستخدمين بمتابعة مجموعة من الحسابات بشكل جماعي وبشكل مجموعات محددة مثل الأصدقاء أو الزملاء أو العائلة أو أي مجموعة أخرى يمكن تحديدها.

وكانت هذه الميزة تتيح للمستخدمين فصل تغريدات الحسابات التي يتابعونها إلى مجموعات مختلفة بحيث يمكنهم عرض تغريدات معينة دون الحاجة إلى متابعة جميع حساباتهم بشكل فردي.

وتوفر ميزة الدوائر في إكس أيضًا خصوصية أكبر للمستخدمين، حيث يمكن للأشخاص إنشاء دوائر خاصة بهم وإضافة الحسابات التي يرغبون في متابعتها دون أن يكون ذلك مرئيًا للآخرين.

وقد ساعدت هذه الميزة الأشخاص على تنظيم تغذيتهم الزمنية بشكل أفضل وتصفح التغريدات بشكل أكثر فعالية حسب اهتماماتهم واحتياجاتهم.

المصدر: المهندس