مبابي مشيداً بـ"حكيمي": أفضل ظهير أيمن في العالم

فلسطين اليوم

وجه الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إشادة لزميله المغربي أشرف حكيمي، على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأعاد مبابي، على حسابه بشبكة إنستجرام، نشر الهدف الذي أحرزه حكيمي أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي، وكتب عليه "أفضل ظهير أيمن في العالم.. أنت تعرف ذلك".



وكان مبابي قد تعرض للإصابة في مباراة الكلاسيكو ضد مارسيليا، التي انتهت بفوز البي إس جي (4-0) في الدوري الفرنسي.



وقال لويس إنريكي مدرب باريس "لا أعتقد أن إصابة مبابي خطيرة أو قوية".



وتابع "مبابي عانى وكان صعبا عليه استكمال اللقاء، لقد تعرض لكدمة وخرج من الملعب، ليغير الضمادة الطبية ليكون قادرا على الاستمرار".



وأضاف "أعتقد أن كيليان مبابي سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات خلال فترة قريبة".