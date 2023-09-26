الاحتلال يغلق حاجزي الحمرا وتياسير بالأغوار الشمالية

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزي الحمرا وتياسير بالأغوار الشمالية من الاتجاهات كافة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق الحاجزين أمام المواطنين من الاتجاهات كافة، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.

ويربط الحاجزان العسكريان مدن الضفة بالأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وإغلاقه يتسبب بعرقلة حركة المواطنين.

كما شدّد الاحتلال من إجراءاته العسكرية على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وأزمة خانقة بسبب تفتيش لبعض المركبات.