محكمة الاحتلال تصدر حكما بالسجن وغرامة مالية لأسير من طولكرم

فلسطين اليوم

أصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية، اليوم الثلاثاء26/9/2023م، حكمًا بحق الأسير المجاهد إسلام عبد الكريم أحمد حسين علي من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، فإن محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكمًا بحق الأسير المجاهد إسلام عبد الكريم أحمد حسين علي من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة؛ بالسجن الفعلي 22 شهرًا وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا



