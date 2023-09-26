الجهاد الإسلامي تعزي بوفاة الحاجة فاطمة أبو طه

فلسطين اليوم

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 26-9-2023، ممثلة بأمينها العام الأخ المجاهد/ زياد النخالة ومكتبها السياسي وقيادتها وجناحها العسكري "سرايا القدس"، بأحر التعازي والمواساة من الأخ العزيز المجاهد/ د. أنور أبو طه أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول الدائرة الثقافية فيها، لوفاة والدته المغفور لها بإذن الله تعالى/ الحـاجـة / فاطمـة عيـاد أبو طـه "أم أنـور".

وقالت الحركة في بيانها: " إن الحاجة أبو طه وافتها المنية صباح اليوم الاثنين الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ، بمدينة رفح، عن عمر ناهز الـ (85 عاماً) قضتها طائعة لربها صابرة محتسبة، بعد مسيرة حافلة من العطاء والتربية.

وأضافت : "إنَّنا إذ نتقدّم بخالص التعازي والمواساة من أبناء الفقيدة وعموم آل أبو طه الكرام، لنسأل الله تعالى أن يتغمّد الحاجة، بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنّاته، وأن يلهم أهلها وأبناءها وإخوانها جميل الصبر وحسن العزاء".