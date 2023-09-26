"الجهاد" تعزي بالشهيدين أبو علي وأبو دغش في طولكرم

فلسطين اليوم

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، أمس الاثنين بتأدية واجب العزاء والمواساة بالشهدين أسيد أبو علي "الجبعاوي" وعبد الرحمن أبو دغش، اللذين ارتقيا خلال العدوان الصهيوني على مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.

وقال القيادي المحرر نصر العمور، إن الشهادة هي اصطفاء إلهي من الله، وهي بمثابة عرس كبير أكرم الله به شهداء نور شمس واصطفاهم بهذا الاختيار العظيم الذي نالوه بعد أن أدوا واجبهم تجاه دينهم ووطنهم.

وتحدث القيادي العمور عن الكرامة التي نالها الشهداء، فهم الذين قرنوا أقوالهم بأفعالهم، مستذكرًا مقولة الدكتور المؤسس الشهيد فتحي الشقاقي: "لا تصدقوني حتى تروا دمي"، وهو ما يمثل الصدق والانتماء للدين.

وتابع العمور، إن التغيير في الواقع يكون بالتمسك بالدين وطريق الجهاد والمجاهدين، والتي تكون سببًا في التغيير الإلهي وصولاً إلى النصر الموعود، داعيًا بالرحمة والقبول للشهداء الذي ارتقوا دفاعًا عن الأرض والمقدسات.

يشار إلى أن الشهيدين أسيد أبو علي "الجبعاوي" وعبد الرحمن أبو دغش ارتقيا فجر الأحد الماضي برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.