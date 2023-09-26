فلسطين اليوم

تردد قناة السعودية الآن الجديدة 2024 قمر نايل سات، أطلقت المملكة العربية السعودية قناة جديدة أسمتها "السعودية الآن" تهدف إلى بث وتغطية التغيرات التي تشهدها الأراضي الحجازية لاسيما بعد اللقاءات المتسارعة مع قادة الاحتلال الإسرائيلي بهدف تسريع عملية التطبيع بين الجانبين، لهذا يبحث السعوديون والعرب بشكل عام الآن عن، تردد قناة السعودية الآن الجديدة 2024 قمر نايل سات، حتى يتعرفوا أكثر على برنامجها وآلية عملها.

تردد قناة السعودية الآن الجديدة 2024 قمر نايل سات

تردد قناة السعودية الآن الجديدة 2024 قمر نايل سات، يبحث عشرات الآلاف من السعوديين في هذه الأثناء عن، تردد قناة السعودية الآن الجديدة 2024 قمر نايل سات، التي انطلقت رسمياً يوم أمس الاثنين، خلال حفل كبير نظمته إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية في المملكة بحضور عدد كبير من الإعلاميين والقادة والمسؤولين السعوديين، ما يدفع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر تردد قناة السعودية الآن الجديدة 2024 قمر نايل سات.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">"مشاريع المملكة الضخمة ستشكل نقلة نوعية للمنطقة بأكملها" الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون أ. محمد بن فهد الحارثي.<br><br>قناة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#السعودية_الآن</a> مجانًا وبدون اشتراك على <a href="https://twitter.com/hashtag/Shahid?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Shahid</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A7_%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%83_%D8%B4%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ما_يفوتك_شي</a> <a href="https://t.co/yTxNvPQsq0">pic.twitter.com/yTxNvPQsq0</a></p>— السعودية الآن (@Saudia_alaantv) <a href="https://twitter.com/Saudia_alaantv/status/1706564258949972271?ref_src=twsrc%5Etfw">September 26, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

تردد قناة السعودية الآن الجديدة 2024 قمر نايل سات

تردد قناة السعودية الآن الجديدة 2024 قمر نايل سات، انطلاقة قناة السعودية الآن جاءت في الوقت الذي تشهد فيه الآن تصاعداً ملحوظاً في عدد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، نتاج القفزات النوعية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030، إذ وصل عدد الفعاليات والأنشطة المرخصة خلال العام الماضي إلى 5,650 فعالية ونشاطاً ترفيهياً بزيادة 367 بالمئة عما كانت عليه في العام الذي يسبقه.

تردد قناة السعودية الآن الجديدة 2024 قمر نايل سات

تردد قناة السعودية الآن الجديدة 2024 قمر نايل سات، يشار إلى أن قناة "السعودية الآن" ستكون القناة الرسمية رقم 11 في المملكة، مع وجود قنوات مدعومة من الحكومة على غرار شبكة "إم بي سي"، فيما تعود ملكية قنوات "روتانا" إلى الأمير الوليد بن طلال، التردد الجديد ١٢١٤٩.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ٣/٤.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

الجودة العالية اس دي.

تردد قناة السعودية الآن الجديدة 2024 قمر نايل سات

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