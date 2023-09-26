تعطّل خدمة شحن العدادات الذكية في غزة .. كيف يتصرف المواطن لحين انهاء الخلل؟

فلسطين اليوم

أكد محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، أن خللًا طارئًا حصل في منظومة الاتصال الخاصة بالعدادات الذكية، مما عطَّل خدمة الشحن من خلال نقاط الشحن الاعتيادية.

وقال ثابت في حديث لإذاعة صوت الأقصى، صباح اليوم، "إن الطواقم الهندسية في الشركة نحجت في إعادة جزء من الخلل،"، مشيراً إلى أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك استعادة كاملة لعمل نظام الاتصال الخاص بالمنظومة.

ودعا المواطنين إلى شحن رصيد العدادات من خلال مراكز العناية للمشتركين في المحافظات الخمسة إلى حين الانتهاء من معالجة الخلل.

وكانت شركة الكهرباء قد أصدرت يوم أمس الإثنين تنويهًا ذكرت فيه أن خللًا طارئًا حدث في منظومة الاتصال، مما أدَّى لتوقف خدمات شحن العدَّادات الذكية وبعض الخدمات الأخرى.