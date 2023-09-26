العراق: لم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي

فلسطين اليوم

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه لم تعد هناك ضرورة لوجود ما تسمى بـ"قوات التحالف الدولي" في العراق.

وقال السوداني في تصريحات صحفية: "إنه عندما ارتبك الوضع الأمني في العراق مع سيطرة "داعش"، تأثرت المنطقة بأكملها، واتجهت الملايين للهجرة، لذا يجب الحفاظ على استقرار العراق".

وأوضح أن الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي.

وشدد السوداني على أن "داعش" لا يمثل اليوم تهديدا للدولة العراقية، ولم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة داعش".

ولفت إلى أنه خلال هذا الشهر ستجتمع اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي، ونؤكد على العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة للتعاون الأمني، ومنفتحون في كل المجالات.

ويُشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع ورئيس وزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على احتلال القوات الأمريكية للبلاد.