الزراعة : إنتاج الزيتون ضعيف هذا العام ولن نعاني من أزمة والأسعار لم تحدد بعد

فلسطين اليوم

أكد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة رامز عبيد أن الوزارة توقعت هذا العام أن يكون الإنتاج ضعيفاً بالمقارنة مع الأعوام السابقة، وقد بلغ حوالي 12 ألف طن زيت وهي حوالي ثلث إنتاج العام الماضي ونصف متوسط معدل إنتاج آخر 15 عاماً.

وقال عبيد في مداخلة لإذاعة صوت فلسطين تابعتها "وكالة فلسطين اليوم":" إنتاج الزيت لهذا العام ضعيف نوعاً ما ،لكن بالرغم من قلة الإنتاج لن نعاني من قلة عرض الكميات في الأسواق، ويعد السبب لتخزين كميات من زيت الزيتون في العام السابق لتسد احتياج المواطنين من الاستهلاك، موضحاً أنه لن يكون هناك أي استيراد لكميات الزيت من الخارج.

وعن الأسعار، قال: "سعر الزيتون يحددها العرض والطلب بالأسواق ولن تتدخل الوزارة بتحديد الأسعار، لكن من خلال ملاحظتنا بالأعوام السابقة نتوقع أن يكون السعر مرتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي كان سعر اللتر "20-25" شيكل، وفي هذا العام سيكون مرتفعاً يتناسب مع كمية العرض بالأسواق .

وعن أسباب ضعف الإنتاج، أوضح عبيد أن أشجار الزيتون في بيئتها الفسيولوجية فيها ظاهرة المعاونة وهذه الظاهرة تعتمد على تبادل الحمل في الإنتاج وكان العام الماضي كثرة في كمية الإنتاج لذلك نتوقع قلة بالإنتاج هذا العام، بالإضافة للأسباب المناخية التي شهدناه على مدار الأعوام القليلة الماضية حيث تعرضت أزهار الزيتون لموجات حارة في النهار وبرد في الليل أدت إلى التأثير السلبي على الأزهار