مصادر عبرية: مبعوث الأمم المتحدة يصل غزة اليوم

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء 26-9-2023، أن مبعوث الأمم المتحدة تور وينسلاند سيصل قطاع غزة اليوم عبر معبر "إيرز".

وقالت المصادر العبرية التي نقلت عن إذاعة جيش الاحتلال: "إنه من المتوقع أن يدخل مبعوث الأمم المتحدة إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر "إيريز"؛ لمحاولة تحقيق الهدوء في قطاع غزة".

وتشهد حدود قطاع غزة منذ نحو عشرة أيام مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال؛ رفضاً لاعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك والأسرى في سجون الاحتلال.