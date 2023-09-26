فلسطين اليوم

متى موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين؟ يتبادر إلى ذهن الكثير من الناس في هذه الساعات تساؤل حول موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين، وخصوصاً بعد إعلان مجلس الوزراء برام الله عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد المتابعين بكافة التحديثات المتعلقة بإجازة المولد النبوي الذي يوافق الـ12 من ربيع الأول، كي يظلوا على متابعة مستمرة لكل ما يتعلق بموعد الإجازة.

متى موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين؟

ويعتبر المولد النبوي الشريف من أهم المناسبات الدينية التي يتهم المسلمون في مختلف الدول العربية والإسلامية الاحتفال بها، حيث كل دول تحتفل به على طريقتها الخاصة سواء من خلال المجالس الدينية وذكر الله أو عمل أصناف من الحلويات احتفالاً به.







متى موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين؟

متى موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين؟ وقرر مجلس الوزارة برام الله أمس الاثنين 25/9/2023، ان يوم الخميس المقبل الموافق 28/ 9 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ليعدل بذلك الموعد السابق والذي كان مقرر الاربعاء.

وكان مجلس الوزراء كان قد اعلن ان موعد المولد النبوي هو يوم الاربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، 12 ربيع الأول .

متى موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين؟

موعد الإجازة في مصر

وأعلنت مصر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر من الشهر الجاري هو اجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023 بإقرار بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام.