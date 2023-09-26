كوريا الجنوبية تهدد جارتها الشمالية

فلسطين اليوم

وجه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، اليوم الثلاثاء 26-9-2023، تحذيراً شديد اللهجة ضد كوريا الشمالية.

وقال يون في تصريحات له: "إن النظام "الكوري الشمالي" سيتم القضاء عليه من قبل التحالف بين سيئول وواشنطن إذا استخدم الأسلحة النووية". بحسب قوله.

وأضاف: "يتعين على النظام الكوري الشمالي أن يدرك بوضوح أن الأسلحة النووية لن تكون قادرة أبدا على ضمان أمنه". بحسب وصفه.

وتابع قائلاً: "النظام الكوري الشمالي يقوم بتطوير قدراته النووية والصاروخية على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي ويهدد بشكل صارخ باستخدام الأسلحة النووية". وفق قوله.

وأردف يون: "هذا الأمر يشكل تهديدا وجوديا لشعبنا وتحديا خطيرا للسلام العالمي، واستنادا إلى القدرات القتالية الجاهزة للمعركة وموقف الاستعداد القوي، سوف ينتقم جيشنا على الفور ضد أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية".