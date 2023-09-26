نيمار يرغب بشدة في العودة لفريقه الأسبق

فلسطين اليوم

يخطط النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، في الأيام الأخيرة، الرحيل عن الدوري السعودي في نهاية الموسم الجاري والعودة إلى فريقه السابق.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نيمار يخطط للعودة إلى سانتوس في نهاية الموسم القادم من أجل التحضير بشكل مناسب للمشاركة مع البرازيل في كأس العالم 2026.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن أصدقاء مقربين من نيمار ووالده كشفوا أن اللاعب رفض التوقيع على عقد لمدة 4 سنوات مع الهلال السعودي؛ بسبب نيته العودة إلى سانتوس على غرار ما فعله روبينيو في عام 2010 قبل المونديال.

ولفتت إلى أن نيمار تواصل مع مسؤولي سانتوس بالفعل وناقش معهم خطة العودة، مبينةً أن لديه رغبة قوية لارتداء قميص النادي البرازيلي مرة أخرى وفقا لأصدقائه المقربين.

جدير ذكره أن نيمار لديه عقد مع الهلال حتى 2025، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.