الرابطة الإسلامية تنظم حملة دينية بالكلية العربية شرق رفح

فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم حملة دينية حملت عنوان "هدى ورحمة للعالمين" وذلك بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف بالكلية العربية شرق محافظة رفح.

وتضمنت الحملة سلسلة فعاليات: ندوة بعنوان " الطب النبوي"، توزيع الأعشاب على الطالبات، مسابقة تجوالية بين الطالبات وتوزيع المسابح الإلكترونية.

وتحدثت "الممرضة مرام أبوحسون" عن ماهية الطب البديل "العلاج بالأعشاب" وأهم فوائده، وذكرت بعض الوصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوى بها نفسه أو صحابته الكرام، وركزت على أبرز النصائح التي تخص صحة الإنسان والعناية به.

وأكدت مسؤولة ملف الجامعات بالإقليم "ريم نصر" على ضرورة إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع نهجه وسننه والعمل بها لإخراج جيل سليم وقادر على حمل رسالته وتوصيلها للعالم أجمع.









