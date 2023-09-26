الشحنة الأولى من لقاح كورونا الجديد تصل "إسرائيل"

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 26-9-2023، أن الشحنة الأولى من لقاح وباء كورونا الجديدة من شركة موديرنا ستصل كيان الاحتلال.

وقالت قناة كان العبرية: نشر أول: ستصل الليلة إلى "إسرائيل" الشحنة الأولى من لقاحات كورونا الجديدة من شركة موديرنا".

وأضافت القناة: "تم تطوير الـ 200 ألف لقاح التي ستصل لتتناسب مع طفرات متحور أوميكرون الجديدة بسبب الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بالمرض وارتفاع الحالات الحرجة في الكيان".

وبحسب وزارة الصحة "الإسرائيلية"، يوصى في البداية بالتطعيم لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا فما فوق.