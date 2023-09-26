فشل أمني.. "إسرائيلي" يقتحم مكتب نتنياهو وهذا ما فعله!

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مواطناً "إسرائيلياً" اقتحم غرفة الأمن بمكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت يديعوت أحرونوت العبرية: فشل أمني: "اعتقال "إسرائيلي" 29 عاما من سكان كريات ملاخي عشية "يوم الغفران" لاقتحامه غرفة الأمن خارج مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في شارع غزة بالقدس المحتلة وسرقة حقيبة منها".

وأضافت الصحيفة العبرية: "كما تم التحقيق معه بشبهة سرقة دراجة من أمام مبنى وزارة المالية". بحسب قولها.